Rifiuti, regolare il servizio di raccolta anche nel giorno di Ognissanti

L'assessore Giuliano: “Non si registreranno disagi alla cittadinanza”

MONREALE, 31 ottobre – Non si ferma l'attività di raccolta dei rifiuti organizzati dalla ditta Ecolandia, nonostante la festività di Ognissanti. Lo rende noto l'assessore ai Servizia Ambientali, Antonella Giuliano.

Domani, come afferma una nota dell'ufficio stampa del Comune, giorno di Ognissanti, la raccolta rifiuti sarà garantita regolarmente come da calendario. Nonostante i giorni di festa, non si fermano le attività dell'Ecolandia l’azienda che gestisce il Servizio di raccolta a Monreale, comprese le attività di raccolta rifiuti porta a porta.

L’azienda comunica che il servizio procede regolarmente, a pieno regime, in tutti i giorni di festa con il consueto programma giornaliero. Pertanto non si registrerà alcuna interruzione nel servizio di raccolta, in modo da non causare disagi ai cittadini.