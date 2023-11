Presentato ieri ''Contro le onde del mare'', il libro della scrittrice monrealese Jennifer Lombardo

L’evento si è tenuto a Casa Cultura Santa Caterina

MONREALE, 26 novembre – E’ stato presentato ieri, in occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, a Casa Cultura Santa Caterina, “Contro le onde del mare”, il romanzo della scrittrice monrealese Jennifer Lombardo.

Ad aprire la manifestazione l’assessore Letizia Sardisco che ha sottolineato l’importanza di tenere alta l’attenzione su una piaga che continua a fare male alla nostra società e ha anche, nel ruolo di madre, espresso i timori, le paure e la responsabilità di crescere uomini degni di tale nome e, inoltre, nel proprio ruolo di avvocato, ricordato alle donne in difficoltà che tanti sono gli strumenti di aiuto cui rivolgersi, senza paura o vergogna.

Il sindaco Alberto Arcidiacono, dopo aver elogiato la giovane scrittrice, si è soffermato sul tema della violenza contro le donne, esprimendo considerazioni e paure su un argomento così delicato che lede la dignità di tante donne e le condanna ad una vita di abusi che non sempre sfociano, per fortuna, in un gesto estremo, ma che annientano e distruggono allo stesso modo.

A coordinare l’evento è stata Daniela Balsano che nel suo ruolo di critico letterario e moderatore ha analizzato il romanzo definendolo un libro di speranza e riscatto di una generazione troppo spesso etichettata come superficiale e priva di valori. Ha elogiato lo stile narrativo semplice ma capace di arrivare dritto al cuore. Un romanzo, quello di Jennifer, che nonostante temi forti, come la violenza contro le donne, la difficoltà dell’integrazione e il cyberbullismo, spinge alla ricerca di amori veri, puri che lasciano liberi ed è un inno a godere a pieno della vita, nonostante le difficoltà, nonostante le “onde”.

Jennifer, visibilmente emozionata e commossa, ha risposto alle domande con la semplicità e la naturalezza di chi della lettura e della scrittura ha fatto “armi” proprie per combattere una società che spesso delude.

A partecipare all’evento Giovanni Ferraro, psicologo e psicoterapeuta, esperto in diagnosi e cura delle patologie relative alla sfera affettiva e relazionale, che ha parlato di una crisi culturale che investe tutte le generazioni e della necessità di una consapevolezza collettiva, a partire dal linguaggio utilizzato che veicola i messaggi.

Per l’occasione la ceramista Rossella Zuccaro ha esposto un paio di scarpette rosse sapientemente realizzate e che ormai sono diventate uno dei simboli della manifestazione, mentre l’artista monrealese Roberto Valore ha partecipato con la sua opera “Soffio onirico”, che ritrae una figura femminile con i suoi tarli e i suoi desideri, tra realtà e sogno, tra desiderio di vivere ciò che vorrebbe e ciò che è invece la realtà che vive.

Tanti i partecipanti, tra i quali gli ex docenti di Jennifer, che hanno vissuto l’evento come una soddisfazione personale e dimostrato come la scuola riesca a trasmettere valori positivi e tanti gli interventi del pubblico che hanno dato vita ad un dibattito su un tema che scuote le coscienze.