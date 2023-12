Promozione sociale e manutenzione, dalla Regione arrivano 230 mila euro a Monreale

Sono i contributi inseriti nella legge 25 nel 21 novembre scorso

MONREALE, 2 dicembre – C'è più di una voce riguardante Monreale nell'elenco dei beneficiari di “contributi straordinari per interventi di promozione sociale” inseriti nella legge 25, dello scorso 21 novembre, che riguarda varie disposizioni finanziarie.

La norma eroga complessivamente trentamila euro a tre distinte associazioni che operano nel territorio comunale (diecimila euro ciascuno).

A beneficiare del contributo sono l'associazione Auser di Monreale, circolo “Biagio Giordano” e le associazioni Overland ed Evergreen.

L'Auser si occupa di animazione del territorio nel settore degli anziani, rendendosi protagonista di numerose pregevoli attività ludiche e culturali.

Overland ed Evergreen, invece, fanno parte della nutrita schiera di associazioni di Protezione civile protagoniste in tantissimi casi della tutela del territorio, soprattutto in presenza di eventi calamitosi.

Sotto la voce “Contributi straordinari per investimenti, interventi di manutenzione, riqualificazione e completamento di opere” figura, invece, il comune di Monreale, al quale è stato erogato, per interventi di manutenzione straordinaria sulla rete viaria in condizione di dissesto, un finanziamento di 200 mila euro.