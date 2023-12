Scuola Morvillo, inaugurato oggi il nuovo campetto

Sorge nell'area “a monte” della scuola

MONREALE, 12 dicembre – Si è svolta oggi la cerimonia di inaugurazione del campetto in erba sintetica realizzato nell’area verde, nell'area “a monte” della scuola Francesca Morvillo.

L’intervento, voluto dall’amministrazione Arcidiacono, ha permesso la posa di un tappeto in erba artificiale per realizzare una nuova struttura sportiva a disposizione del territorio. Il campo resterà nella disponibilità della scuola nelle ore mattutine e nel pomeriggio verrà aperto al pubblico gratuitamente, per consentire ai giovani di utilizzarlo per l’attività sportiva.

Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza di tutti i ragazzi che hanno condiviso con gioia questo importante momento con il sindaco Alberto Arcidiacono, gli assessori Letizia Sardisco e Rosanna Giannetto, la dirigente scolastica Francesca Giammona, l’insegnante Antonella Lo Presti, il geometra dell’ufficio tecnico comunale Giuseppe Sala, Rup del progetto, e il consulente Salvo Giangreco. “Il nostro lavoro - ha dichiarato l’assessore allo Sport Letizia Sardisco - è volto a dotare il territorio di strutture per i giovani prosegue. C’è ancora tanto da fare, ci vuole pazienza, anzi, ci vogliono fiducia e pazienza. Noi non ci fermiamo”.