Gestione delle aree di sosta a pagamento, il comune apre la gara

L’accordo per i servizi ausiliari avrà una durata di 24 mesi

MONREALE, 13 dicembre – Per garantire la necessaria continuità nello svolgimento dei servizi ausiliari alla gestione delle aree di sosta a pagamento, la polizia municipale del comune di Monreale ricorrerà ad un operatore esterno.

I proventi della gestione delle aree di sosta a pagamento, dell’area autobus e delle sanzioni per violazioni saranno interamente incassati dal Comune di Monreale.

L'affidamento dei servizi ausiliari alla gestione delle aree di sosta a pagamento avrà una durata di 24 mesi. Il corrispettivo, comprendente spese generali, oneri aziendali di sicurezza e utile d’impresa, è stimato 578.947,53 euro, oltre IVA al 22%. La cifra sarà, in ogni caso, stabilita dall’amministrazione con i soggetti ammessi alla procedura negoziata.

Possono partecipare le Cooperative sociali costituite ai sensi della Legge n. 381/1991 art. 1 lett. b) ed iscritte all’Albo regionale/provinciale delle cooperative sociali. Le domande devono essere consegnate a mano o a mezzo raccomandata postale o tramite agenzia di recapito autorizzata, entro le ore 12 del 27 dicembre 2023, all’ufficio protocollo del Comune di Monreale, Piazza Vittorio Emanuele 8, 90046 Monreale, o presso il Comando del Corpo di Polizia Municipale - Via Venero 1 – 90046 Monreale (PA).

Al momento la polizia municipale non è in grado di gestire autonomamente il servizio con le proprie risorse, da qui nasce la necessità di rivolgersi a strutture terze, per l’acquisizione dei servizi ausiliari alla gestione delle aree di sosta.

"Con l’affidamento del suddetto servizio - si legge nella delibera - il Comune di Monreale intende promuovere l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, ricorrendo a tal proposito, per l’erogazione dello stesso, all’impiego di Cooperative sociali di tipo B, purché in possesso dei necessari requisiti professionali".

La società che si aggiudicherà lo svolgimento del servizio dovrà garantire almeno le seguenti attività minime: svolgimento del servizio di prevenzione ed accertamento delle violazioni al Codice della Strada a carico degli utenti tramite proprio personale; la fornitura, installazione e manutenzione ordinaria/straordinaria della segnaletica orizzontale e verticale di delimitazione delle aree di sosta a pagamento; la pulizia, gestione e manutenzione dell’area di sosta degli autobus;

la pulizia e nella conduzione dei servizi igienici del parcheggio Torres e dell’Antivilla Comunale.

Il servizio di prevenzione ed accertamento delle violazioni al Codice della Strada dovrà essere svolto, con le seguenti modalità:

Zona A – tutti i giorni della settimana (da lunedì a domenica) dalle ore 8 alle ore 24;

Zona B – tutti i giorni feriali della settimana (da lunedì a venerdì) dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 20.

Il servizio di pulizia e conduzione dei servizi igienici dovrà essere svolto tutti i giorni della settimana (da lunedì a domenica) dalle ore 8 alle ore 20.

La manutenzione ordinaria/straordinaria della segnaletica orizzontale e verticale di delimitazione delle aree di sosta a pagamento almeno ogni sei mesi e comunque su richiesta del Comandante del Corpo di Polizia Municipale.

La pulizia, gestione e manutenzione dell’area di sosta degli autobus dovrà essere svolta almeno una volta al mese.

A tutto il personale impegnato nelle predette attività dovranno essere applicate le condizioni normative e retributive previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali. In particolare, l’operatore subentrante dovrà farsi carico del personale del soggetto uscente già impiegato in analogo servizio, secondo le previsioni dell’art. 37 “Cambio di gestione” del citato Contratto Collettivo Cooperative sociali, per come discendente dal pertinente libro matricola.

Per tutti i dipendenti ed i soci lavoratori si avrà cura di sviluppare un Piano di sicurezza mirato alla valutazione e prevenzione dei rischi di infortunio.