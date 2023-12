Anziani, 250 soci del centro comunale in gita a Siracusa

Previste le visite pure di Noto e Modica

MONREALE, 16 dicembre – L’area sociale del comune di Monreale ha organizzato oggi una Visita turistica dei soci del centro aggregativo anziani nelle città di Siracusa e Noto.

Sono partiti all’alba da Monreale 250 soci per la visita guidata di due giorni a Siracusa, Noto,Modica. Dopo un tour che ha avuto inizio al centro storico di Ortigia pernotteranno all’hotel Eureka di Siracusa e proseguiranno per gli altri centri siciliani. L’iniziativa coordinata dall’assessore ai Servizi Sociali Sandro Russo è totalmente gratuita Grazie ai fondi della legge 328. “L'amministrazione comunale - dichiara l’assessore Russo - ha a cuore il benessere degli anziani e non solo. Stiamo facendo tutto ciò che è nelle nostre possibilità per contribuire a creare momenti di socialità e integrazione”.

Gli stessi soci a settembre avevano partecipato ad un’altra gita turistica promossa sempre dal comune nella Valle dei Tempi, ad Agrigento. Gli uffici comunali hanno già pianificato altre visite in altri centri siciliani.