Monreale, per 104 ex articolisti arriva la stabilizzazione a 34 ore

Oggi hanno sottoscritto i nuovi contratti

MONREALE, 19 dicembre – Siglano il contratto da 24 a 34 ore 104 dipendenti del Comune ex articolo 23. Dopo quasi 30 anni oggi è arrivato il giorno della stabilizzazione.

34 ore settimanali, quindi, per i dipendenti del Comune di Monreale che nel corso degli anni sono stati inseriti a pieno titolo nella struttura amministrativa dell’Ente e portano avanti servizi e settori del Comune. La delibera di stabilizzazione a 34 ore è stata fortemente voluta dall’amministrazione presieduta dal sindaco Alberto Arcidiacono. Le procedure sono state avviate dall’assessore al personale Fabrizio Lo Verso e dall’assessore alle Finanze Luigi D’Eliseo che insieme al dirigente dell’area Gestione Risorse hanno reperito le risorse necessarie per l’incremento orario.

Gli uffici delle Risorse Umane hanno lavorato per definire tutti gli atti amministrativi. La sigla dei nuovi contratti è avvenuta alla presenza del sindaco Alberto Arcidiacono, e del segretario generale Giovanni Impastato e il presidente del Consiglio comunale Marco Intravaia.