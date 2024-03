Applausi scroscianti ieri per il concerto di Silvia Vaglica e Giuseppe Grippi

Al cineteatro Imperia di Monreale con i due pianisti l’orchestra giovanile del teatro Massimo. LE FOTO

MONREALE, 10 marzo – Applausi scroscianti ieri sera per i due giovani pianisti monrealesi Silvia Vaglica e Giuseppe Grippi, protagonisti del concerto per pianoforte e orchestra all’interno del cineteatro Imperia di Monreale in un'esibizione che ha riscosso ampio successo.

Per l’occasione i due pianisti sono stati accompagnati dall’orchestra giovanile del teatro Massimo, diretta dal maestro Michele De Luca con la Youth orchestra del teatro Massimo. Il programma, ricco e raffinato, ha previsto l’esecuzione della sonata in re maggiore per due pianoforti, K. 448 e il concerto per due pianoforti e orchestra n. 10 in mi bemolle maggiore, K. 365, tratti dal repertorio di Mozart.

Silvia Vaglica e Giuseppe Grippi hanno così aperto il concerto partendo proprio dalla sonata a due pianoforti per poi proseguire con il concerto per due pianoforti e orchestra, entrambi brani dal carattere brioso e teatrale tipicamente mozartiano. L’orchestra giovanile del teatro massimo, diretta da Michele De Luca, ha, infine, concluso il concerto, eseguendo un divertimento in re maggiore sempre di Mozart per archi.

Il concerto ha messo in evidenza i virtuosismi di un'interpretazione raffinata e originale, che ha fatto risuonare il teatro monrealese della splendida musica dei due brillanti pianisti monrealesi, già protagonisti di grandi concerti, che hanno voluto contribuire con la loro prestigiosa musica alla storica riapertura del teatro monrealese.

Ampia la partecipazione del pubblico che non ha voluto mancare l'esibizione di Silvia e Giuseppe, con il sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono accompagnato dagli assessori D’Eliseo e Lo Verso, ma anche tanti cittadini accorsi numerosi per assistere al concerto dei due virtuosi artisti.