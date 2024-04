''L’anno delle ceneri'' emoziona il pubblico dell’Imperia

Bella rappresentazione ieri sera della “Compagnia in Valigia”. Ancora “sold out” al cineteatro

MONREALE, 6 aprile – Ha fatto registrare ancora una volta il tutto esaurito del cineteatro Imperia lo spettacolo “L’anno delle Ceneri”, messo in scena ieri sera da “La Compagnia in Valigia”, per la regia di Dario Scarpati, che ne ha curato pure la riduzione teatrale dall’omonimo libro di Giuseppe Schillaci.

Lo spettacolo, rappresentato in un unico atto, che fila dritto senza appesantire l’attenzione dello spettatore, racconta la vicenda, incentrata nell’immediato dopoguerra nel quartiere di Buon Riposo, riprende memorie e tradizione della città di Palermo, come, ad esempio, il culto dei Decollati, ancora oggi ricordato nel Santuario dei Decollati e ben descritto nelle opere di Giuseppe Pitrè.

Applausi sinceri e scroscianti al termine della rappresentazione per gli attori dilettanti (ma bravissimi) della “Compagnia in Valigia” composta in prevalenza da monrealesi, che ha saputo far compiere un passo indietro nel tempo, mettendo sotto i riflettori usi e costumi di qualche decennio fa, ormai lontani dalla realtà odierna, ma che certamente fanno parte del nostro patrimonio e del nostro substrato culturale.

Il successo della rappresentazione di ieri sera, al di là della legittima soddisfazione per chi ha tanto lavorato e della godibilità dello spettacolo di cui beneficia lo spettatore, sottolinea soprattutto – ancora una volta – il fatto che adesso Monreale apre le sue porte all’attenzione teatrale, dopo esserne stata distante per tanto tempo. Sottolinea soprattutto la “sete” di cultura di una buona fascia di cittadini, che trovano bello trascorrere una serata in un luogo accogliente come il cineteatro Imperia all’insegna della distensione e dello svago istruttivo.

Il fine settimana dell'Imperia proseguirà stasera alle ore 21 con l’atteso spettacolo di e con Marco Manera Pane, Amore e Fesserie, un monologo divertentissimo in cui è raccolto il meglio del repertorio comico di Marco Manera. Riflessioni esilaranti sulla vita di ogni giorno, su ciò che ci circonda e su noi stessi, i siciliani, con i nostri vizi e le nostre virtù. Aneddoti e battute, risate e coinvolgimento in uno spettacolo adatto a tutta la famiglia per staccare la spina dalle ansie quotidiane e trascorrere insieme una serata in allegria.

Lo spettacolo "Il Piccolo Principe", in cartellone per domani, è stato annullato per motivi di salute di uno dei protagonisti.

Coloro i quali hanno acquistato il biglietto potranno chiamare al numero 366 6135784.