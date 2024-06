San Martino e via Linea Ferrata, si estende l’area di raccolta porta e porta dei rifiuti

L’assessore Giuliano: “L’obiettivo è ridurre l’abbandono selvaggio”

MONREALE, 1 giugno – Sarà ampliata la zona servita dal ritiro col sistema porta a porta dei rifiuti. Ne dà notizia l’assessore all’igiene urbana Antonella Giuliano.

Il provvedimento si è reso possibile dopo la revisione dei percorsi volti alla ottimizzazione del servizio, attuata dall’amministrazione con la collaborazione del responsabile del servizio gestione rifiuti per Ecolandia Fabio Adimino. Le zone interessate sono la contrada Rinazzo e Monte Fiascone nella frazione di San Martino delle Scale e la Via Strada Ferrata.

A breve l’ordinanza di estensione del servizio e la distribuzione del materiale illustrativo per rendere le dovute informazioni ai residenti delle zone interessate.

“Estendere il più possibile la raccolta porta a porta – afferma l’assessore Giuliano – è uno degli obiettivi che l’amministrazione Arcidiacono si è prefissata e che stiamo cercando di attuare al meglio. Crediamo che una più capillare copertura del territorio ci permetterà, oltre che di rendere un maggiore servizio alla cittadinanza, anche di arginare il fenomeno dell’abbandono selvaggio dei rifiuti sul territorio, contribuendo così a migliorare gli indici di raccolta differenziata del nostro Comune”.