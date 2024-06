Amministrative 2024, ieri ha votato poco più del 20% degli elettori

6.943 persone si sono recate ai seggi

MONREALE, 9 giugno – Sono 6.943 gli elettori che ieri si sono recati alle urne a Monreale per il rinnovo delle cariche comunali e per quello del Parlamento Europeo.

Per quanto riguarda le amministrative, con 33.466 aventi diritto, il numero dei votanti di ieri determina una percentuale di affluenza pari al 20,74%.

Per quanto riguarda le Europee, gli elettori monrealesi sono 32.571, per una percentuale di votanti pari al 21,32 %.

Va rilevato che il dato nazionale, relativo alle Europee, è del 14,64 per cento. In Sicilia, invece, ieri ha votato il 10,76%.

Ricordiamo che oggi i seggi hanno aperto dalle ore 7 e resteranno aperti fino alle 23. Subito dopo comincerà lo spoglio delle schede della consultazione europea. Per avviare lo scrutinio delle amministrative, invece, bisognerà attendere le 14 di domani, quando comincerà lo spoglio delle schede.

