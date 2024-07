Si è spento Giovanni Adimino, una vita nella ristorazione

È stato un grande maitre di sala. Aveva 58 anni

MONREALE, 14 luglio – Monreale piange la scomparsa di Giovanni Adimino, 58 anni, maitre di sala di lungo corso, da tanti anni impegnato con successo nel settore della ristorazione.

A portarselo via una malattia improvvisa che ne ha stroncato la resistenza in poco meno di tre settimane.

Adimino era un personaggio molto noto a Monreale e non solo. Soprattutto per via del suo lavoro, grazie al quale era entrato a contatto con tantissima gente, ma ancor più per il suo carattere aperto, disponibile, propenso al dialogo ed al confronto. Chi lo ha conosciuto ne ha potuto apprezzare, infatti, le grandi doti umane, che lo hanno portato ad essere amato dai suoi collaboratori e da coloro che con lui hanno avuto modo di condividere diverse esperienze.

Importante la sua attività di formatore, grazie alla quale ha avvitato alla professione tanti talenti del settore. La sua, affermano alcuni di loro, non era solo una professione, ma una vera e propria devozione nel divulgare la vita del banqueting e del catering.

Dal 2013 era socio effettivo dell’IMAHR (International Maîtres Association Hotel Restaurant), occupandosi anche delle attività web dell’associazione, con particolare riguardo allo sviluppo dei social.

In passato, inoltre, tanti a Monreale lo ricordano per la sua attività commerciale di telefonia in piazza Vittorio Emanuele.

“La sua scomparsa – si legge in una nota dei suoi collaboratori – lascia un vuoto enorme non solo tra i suoi familiari, ma anche tra amici e colleghi”.

I funerali si terranno martedì 16 luglio alle ore 10 nella chiesa di San Castrense a Monreale.

Alla famiglia Adimino le condoglianze più sentite da tutto lo staff di MonrealeNews.