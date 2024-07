Riparato il guasto al pozzo Boara, erogazione idrica vero la normalità

Il guasto aveva interessato la parte alta della città

MONREALE, 24 luglio – Torna verso la normalità l’erogazione idrica nella parte alta della città, dove stamattina si erano verificati disagi a causa di un guasto.

Dopo il tempestivo intervento da parte dei tecnici comunali è stato possibile l’anomalia che si era verificata al pozzo Boara lato Pioppo, che consentirà agli operai di rimettere in rete l’acqua per il riempimento dei serbatoi comunali che servirà per l’approvvigionamento idrico di tutto il territorio comunale, secondo la programmazione ordinaria dell’ufficio acquedotto. Lo rende noto l’assessore ai Servizi a Rete Giovanni La Corte che insieme ai tecnici e dipendenti comunali sta monitorando la situazione idrica.