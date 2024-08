Il nostro Luigi seguito con le cure amorevoli della Samo

Parla la famiglia di Luigi Mazzola, scomparso sabato scorso dopo lunghe sofferenze

MONREALE, 14 agosto – La famiglia del compianto Luigi Mazzola, presidente del circolo Auser "Biagio Giordano" di Monreale, deceduto il 10 agosto scorso, esprime quello che ritiene doveroso nei confronti di tutti coloro che si sono prodigati nelle cure del loro congiunto, alleviandone le grandi sofferenze.

La moglie Liliana ed i figli Alessio e Benedetto intendono pubblicamente ringraziare i Sergio Rizzo Sergio e Sofia Cutaia, medici del reparto di oncologia dell’Ismett di Palermo che con tutta l’equipe durante il ricovero per il male che affliggeva Luigi si sono prodigati.

Un ringraziamento particolare va inoltre alla Samo Onlus, sede di Monreale che nell’ultimo mese ha seguito costantemente e giornalmente Luigi, mettendo in campo le cure del caso, con particolare riferimento al responsabile Giuseppe Iannello e gli altri coadiutori che si sono avvicendati: Stefano Montalbano, Mauro Alongi, Sofia Teresi, Marco Di Matteo e Riccardo Ferla.

“Questo ringraziamento è doveroso – dichiara la famiglia – a fronte di tanti spiacevoli episodi di malasanità che la cronaca ci ricorda”.

Ricordiamo che la struttura Samo opera a Monreale in via Aldo Moro ed è stata istituita grazie alla collaborazione dell’Amministrazione comunale con il primo cittadino Alberto Arcidiacono e la consigliera Paola Naimi.