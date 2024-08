Chiusura temporanea della SS 186, ecco come cambia il percorso del bus Giordano

Il piano predisposto resterà in vigore dal 26 al 30 agosto

MONREALE, 21 agosto – Cambia il percorso della linea 6 della ditta Giordano che collega Monreale con la frazione di Pioppo e le contrade che gravitano attorno alla via Linea Ferrata e alla zona Coda di Caculla.

A renderlo noto è la stessa azienda dopo le interlocuzioni avvenute con l’amministrazione comunale per garantire i collegamenti dopo l’ordinanza emessa dall’Anas che ha disposto la chiusura al traffico sulla SS186 di Monreale dal KM 15 + 500 al KM 15 +560 dalle 7 di lunedì 26 agosto alle 18 di venerdì 30.

Pertanto a partire dalla prima corsa del 26 agosto e fino all’ultima corsa del 30 agosto la linea di servizio n. 6 sarà suddivisa in linea n. 6 e linea n. 6 Bis.

La Linea di servizio n. 6 effettuerà il seguente percorso:

Capolinea Monreale Via del Fante Piazza Canale

Via Venero

SS 186 direzione Pioppo Centro urbano di Pioppo

Capolinea/ Inversione di marcia largo antistante il mini market Capizzi

Centro urbano di Pioppo SS 186 direzione Monreale

Via Pietro Novelli (fermata cimitero) Via Garibaldi

Via Venero

Via della Repubblica

Capolinea Monreale Via del Fante

Linea di sevizio n. 6 Bis (creata temporaneamente ) effettuerà il seguente percorso:

Capolinea di Monreale Via del Fante Piazza Canale

Via Venero

Via Linea Ferrata

Strada Provinciale Pezzingoli Strada Provinciale Caculla

SP 20

Capolinea/Inversione di Marcia Bivio Case Pupella Rientro su Monreale utilizzando stesso percorso di andata

Gli orari e il numero delle corse rimarranno invariate rispetto alla linea di servizio n. 6 regolare cosi come il titolo di viaggio