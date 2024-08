I brutti gesti che squalificano la nostra comunità

In via Vicinale San Martino un volontario installa una panchina ed aggiunge un ombrellone: qualcuno lo ruba

MONREALE, 24 agosto – Non sempre l’impegno civico e l’amore per la propria città sono qualità apprezzate dalle nostre parti. Anzi. A volte, per non dire spesso, prevalgono il degrado, la maleducazione e l’inciviltà.

È quello che accade in via Vicinale San Martino, sulla via Regione Siciliana, poco sopra il Cres, dove sull’attenzione per i particolari e per l’abbellimento della zona prevalgono non di rado le brutte qualità di prima.

La zona è quella dove opera con cura e dedizione uno dei residenti, Salvino Leto, che da anni conduce una battaglia personale contro il degrado, installando lungo il marciapiede vasetti di fiori e quant’altro serva a rendere più gradevole l’aspetto del sito. Tutto a proprie spese.

Adesso Leto ha pensato bene di posizionare una panchina ed un ombrellone, considerato che lungo il marciapiede transitano alcuni passanti, spesso anziani, che, soprattutto in queste giornate estive, possono trovare riparo ed un po’ di frescura.

Purtroppo, però, questa situazione ha avuto breve durata, perché qualcuno ha pensato bene di portare via furtivamente l’ombrellone, infischiandosene del brutto gesto e soprattutto del mancato sollievo fornito alle persone anziane.

“L’ombrellone lo ricomprerò – racconta Salvino Leto – e lo riposizionerò nello stesso punto, speriamo che possa durare un po’ di più”.

Resta comunque l’amarezza del vedere che i gesti finalizzati al miglioramento dei nostri luoghi, dalle nostre parti non trovano terra fertile e che anzi spesso vengono boicottati ed osteggiati.