Bivio Fiore, una postazione mobile per la raccolta dei rifiuti

Sarà installata dalla ditta Ecolandia

MONREALE, 28 agosto – Una postazione mobile per il conferimento dei rifiuti sarà attiva al bivio Fiore a Giacalone dalle 6 alle 11. Lo rende noto la ditta Ecolandia che gestisce il servizio di smaltimento per conto del Comune di Monreale.

Il servizio sarà gestito dalla stessa ditta che metterà a disposizione gli operatori che si occuperanno della raccolta. La ditta raccomanda agli utenti di non depositare sacchetti per terra. Il comune, frattanto, ricorda che chi non rispetterà le regole verrà sanzionato, come avvenuto in questi giorni presso diversi punti di raccolta abusivi, dove le telecamere installate hanno individuato i responsabili del conferimento selvaggio.