Multe al bivio Fiore, Arcidiacono: ''Interlocuzioni con la Città Metropolitana per fare chiarezza''

Nei prossimi giorni un incontro con Palazzo Comitini potrebbe dire una parola in più

MONREALE, 31 agosto – Sulla questione relativa al conferimento dei rifiuti al bivio Fiore, che ha dato luogo a diverse contravvenzioni elevate dalla polizia della Città Metropolitana a cittadini presunti irrispettosi, interviene il sindaco Alberto Arcidiacono.

“Ci stiamo facendo carico del problema – afferma il primo cittadino a MonrealeNews – anche perchè abbiamo notizia di come tanti cittadini cui sono state indirizzate le contravvenzioni siano virtuosi e come probabilmente non abbiano violato le norme.

Proprio per questo motivo – continua il sindaco – ci stiamo interfacciando con la Città Metropolitana al fine di fare chiarezza sulla questione e dare ai cittadini le risposte che meritano e che sono necessarie.

Ciò nella considerazione che l’ente che ha elevato le sanzioni è proprio la Città Metropolitana e che è questa, pertanto, la titolare della questione, non il comune.