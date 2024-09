Servizio scuolabus, al via la presentazione delle domande

Si possono presentare solo in forma digitale. C’è tempo fino al 16 settembre

MONREALE, 5 settembre – Al via da oggi la presentazione delle istanze per usufruire del servizio di scuolabus per l’anno scolastico 2024/2025.

Le domande di iscrizione devono essere presentate accedendo all’app SmartPA dal sito del Comune di Monreale https://www.comune.monreale.pa.it/smart-pa ed inoltrate esclusivamente in forma digitale entro il 16 settembre prossimo.

Al servizio di trasporto scolastico possono accedere gli alunni residenti ovvero domiciliati ed è assicurato solo agli aventi residenza, ovvero domiciliati ad almeno due chilometri dalla scuola frequentata. Sulla piattaforma bisognerà allegare i seguenti documenti: copia documento d’identità; domanda di iscrizione servizio scuolabus; modello di delega per il ritiro del bambino firmata da entrambi i genitori o da chi esercita la responsabilità tutoriale; attestazione Isee.