Fuoco nella notte a Poggio San Francesco, grande lavoro degli addetti

Il vento di scirocco ha alimentato le fiamme. Probabile la natura dolosa del rogo

MONREALE, 9 settembre – Sono terminati stanotte gli interventi di spegnimento dell'incendio che ha coinvolto inizialmente diverse zone del comune di Altofonte, poi si è spostato nel territorio di Monreale.

proteLa bonifica del territorio è stata svolta dai volontari della protezione civile di Altofonte e di Monreale (Overland e Evergreen), dal corpo forestale e dai vigili del fuoco. Sul posto erano presenti la polizia municipale e i carabinieri.

Un incendio definito doloso dalla Protezione civile del luogo. Nei giorni scorsi era stato diramato una preallerta da parte del dipartimento regionale della Protezione civile sulla pericolosità media dei rischi incendi sulla Sicilia. Per la città Palermo evidenziava un "rischio ondate di calore livello 2".

Nella notte sono stati spenti due punti di fuoco a Buttafuoco e Torrettella, poi gli interventi hanno interessato Strazzasiti, Realcelsa e Poggio San Francesco, dove un vasto incendio ha lambito le case e lo scorrimento veloce. È stato necessario l'evacuazione di alcune abitazioni. Non si registrano danni a case e nessun residente è rimasto ferito. Soltanto un forestale ha riportato delle ustioni.

"È una sconfitta per tutti, non amiamo il nostro ambiente - commenta con un filo di voce Emanuela Terzo di Evergreen - il vento di scirocco ha reso più difficile lo spegnimento, per fortuna alle 3 è arrivata la pioggia. Diversi i terreni incolti e le strade piene di erbacce".