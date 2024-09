Scuolabus, il servizio parte lunedì

Per i ragazzi di Pioppo slitta di una settimana

MONREALE, 14 settembre – Partirà lunedì, 16 settembre, il servizio scuolabus per gli studenti monrealesi. Per i ragazzi di Pioppo, serviti dalle Autolinee Giordano, slitta di una settimana. Lo rende noto l’area Sociale e Territoriale del Comune di Monreale

Resta invariata la situazione per lo scuolabus della linea Giordano che serve gli alunni provenienti da San Martino delle Scale e di tutti gli altri bus comunali che, come detto, partiranno regolarmente da lunedì. L’ufficio precisa che da lunedì inizieranno gli utenti che hanno fatto istanza entro il 7 luglio. Dopo il completamento delle procedure della riapertura dei termini per la seconda graduatoria definitiva, prevista per giorno 16 settembre, partirà’ il servizio scuolabus anche per gli altri alunni aventi diritto.