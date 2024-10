Grande partecipazione ieri alla “Notte Bianca"

Monumenti aperti fino a tardi per riscoprire il Patrimonio Unesco del percorso arabo-normanno

MONREALE, 6 ottobre – L’iniziativa organizzata ieri sera dagli assessorati Turismo e Spettacolo del Comune di Monreale e fortemente voluta dal sindaco Alberto Arcidiacono, ha ottenuto un notevole riscontro di pubblico che oltre a visitare i siti ha preso parte agli spettacoli.

L’evento è stato promosso in collaborazione con l’arcidiocesi, la Sovrintendenza ai Beni culturali, la Pro Loco Monreale, le associazioni del Territorio il Tritone, Arcieri Tritone Monreale, Arcieri Re Palermo e con l’associazione TE.M.A..

La manifestazione iniziata con il torneo Tiro dell’Arco Medievale nell’antivilla, ha dato l’opportunità ai visitatori di scoprire un percorso monumentale, artistico e culturale che li ha portati a cogliere l’unicità dei beni fruibili, fra i quali la Cattedrale, il Chiostro dei Benedettini, il Complesso Guglielmo, la Chiesa degli Agonizzanti, Piazza Guglielmo II e Piazza Vittorio Emanuele con momenti di rievocazione teatrale e musicale, nonché didattici, tali da trasmettere le atmosfere di un’epoca così significativa per la storia di Monreale e della Sicilia.

L’esibizione di attori di provata esperienza e recitanti in costume d’epoca ha reso ancora più “viva” la manifestazione proponendo nei luoghi storici momenti teatrali dedicati alla figura di Re Guglielmo II. Un particolare e prezioso contributo è stato offerto dai monaci dell’abbazia di San Martino delle Scale i quali, nel contesto del Chiostro prima e del Duomo poi, hanno regalato con i loro canti gregoriani atmosfere spirituali senza tempo.

La “Lectio magistralis” tenuta in Cattedrale dall’arciprete don Nicola Gaglio, ha rappresentato l’apice della manifestazione, donando al pubblico il piacere della scoperta degli aspetti iconografici, teologici e spirituali della rappresentazione musiva delle Sacre Scritture. “Con questa manifestazione – afferma l’assessore allo Spettacolo Salvo Giangreco – si conclude un progetto estivo iniziato con ritardo a causa delle elezioni, ma che alla fine ha coinvolto un gran numero di persone. È un punto di inizio per tante altre manifestazioni riguardanti la storia, la cultura e, soprattutto l’arte di Monreale. Con l’apertura dei siti Unesco vogliamo iniziare un percorso che verrà riproposto ogni anno, per far conoscere Monreale non solo ai suoi cittadini, ma anche a coloro che provengono da altre città.

Si ringraziano tutte le associazioni TEMA, Tritone, Arcieri re Palermo, le compagnie teatrali "In Valigia "Monrealearte "i Normanno ", l'arpista Romina Copernico, i maestri giovanni Vaglica e Roberto Terranova, l'ensemble di musiche medievali "in Taberna", l'artista Manuela di Salvo in arte Manutsa e il duo musicale cantori dello Jato. Un grazie particolare al professore Giovanni Alvich che con i ragazzi dell’istituto d'Arte Mario d'Aleo ha realizzato le estemporanee di pittura della serata realizzate a piazza Guglielmo II.