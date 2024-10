Campo sportivo Conca d’Oro, arriva l’omologazione della LND Sicilia

Potrà ospitare le partite casalinghe delle squadre monrealesi

MONREALE, 9 ottobre – Non dovranno più “emigrare” verso altri impianti di gioco le squadre monrealesi della Conca d’Oro e del Real Pioppo, impegnate rispettivamente nei campionati di Seconda e Terza Categoria di calcio della Figc.

Al termine del sopralluogo effettuato ieri dai funzionari della Federcalcio, alla presenza dei tecnici comunali, il campo sportivo Conca d’Oro, recentemente ristrutturato, ha ottenuto la tanta sospirata omologazione necessaria per potervi disputare le partite casalinghe, che si giocano sotto l’egida federale.

In pratica, da ieri l’impianto dispone dell’omologazione “provvisoria” della Lega Nazionale Dilettanti nazionale, mentre ha ottenuto quella definitiva della LND Sicilia, che servirà appunto, per potervi disputare le gare, in attesa del sopralluogo della LND nazionale.

Il Conca d’Oro, come è noto, ha visto la recente riqualificazione del suo terreno di gioco, che adesso è in erba sintetica, dopo decenni di terra battuta e adesso, in virtù delle sue dimensioni, potrà essere utilizzato per ospitare gare fino all’Eccellenza. Nel corso di questa estate, subito dopo la conclusione della posa del nuovo manto, è stato teatro delle partite del Torneo dei Quartieri, che però non necessitava dell’omologazione LND per potere essere disputato.