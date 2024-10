Si è spento “Mimì” Di Miceli, il tabaccaio per antonomasia

Da sempre la sua tabaccheria un punto di riferimento per Monreale. Aveva 97 anni

MONREALE, 9 ottobre – È scomparso oggi, all’età di 97 anni, Domenico "Mimì" Di Miceli, proprietario della storica tabaccheria di corso Pietro Novelli a Monreale.

Da un po’ di tempo era sofferente, soprattutto per via dell’età avanzata. Oggi un arresto cardio-circolatorio se lo è portato via, strappandolo all’affetto dei suoi cari.

Mimì Di Miceli, nato nel 1927, ha iniziato la sua attività in tabaccheria sin da giovanissimo aiutando prima i genitori e gestendo, in seguito, la sua rivendita con la moglie e i figli. È stato per generazioni di monrealesi un punto di riferimento, sempre pronto a dare consigli e ad aiutare chi avesse bisogno. Negli anni, la sua tabaccheria si era, infatti, dotata di nuovi servizi, di cui alcuni di grande utilità per la cittadinanza, diventando un vero e proprio negozio storico per tutto il paese. Affettuosamente e per la sua storicità del suo negozio ci si rivolgeva al suo negozio, indicandolo con il suo stesso nome da “Mimì”, proprio a sottolineare il grande legame identitario per l’intera comunità cittadina.

La sua è stata una vita davvero laboriosa dove l’attività non si è mai fermata, ma è andata avanti sempre laboriosamente. Mimì Di Miceli ha amato la sua famiglia e ha mandato avanti il suo negozio senza mai risparmiare un attimo di lavoro, negli anni circondato dall’affetto di figli e nipoti che con lui collaboravano nell’attività. I funerali saranno celebrati domani alle 15 nella chiesa di San Castrense a Monreale.

Ai familiari di Mimì Di Miceli le condoglianze più sentite da tutto lo staff di Monreale News.