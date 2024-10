Al via le prove scritte dei concorsi banditi dai comuni di Monreale e Palermo

Serviranno per l’assunzione di assistenti sociali ed educatori della prima infanzia

MONREALE, 17 ottobre – È stato pubblicato nell’albo pretorio del Comune di Monreale il calendario delle prove scritte per l’assunzione di 33 assistenti sociali e di un educatore della prima infanzia banditi dall’ente in forma associata con il Comune di Palermo.

Si inizierà mercoledì 6 novembre prossimo con la prova scritta del concorso per l’assunzione di 33 assistenti sociali. I candidati sono stati convocati per le ore 9,30 presso il padiglione 19 della cittadella universitaria di viale delle Scienze.

Giovedì 7 novembre si svolgerà la prova scritta del concorso di educatore della prima infanzia con convocazione fissata per le ore 9,30.

La convocazione ed ogni successivo aggiornamento saranno consultabili nelle sezioni di Amministrazione Trasparente del Comune di Palermo e del Comune di Monreale.

I concorsi sono gestiti in collaborazione con il dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche dell’esercizio fisico e della formazione dell’Università degli Studi di Palermo.