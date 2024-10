Servizio di mensa scolastica: il Comune pubblica l'avviso

C'è tempo fino al 24 ottobre per presentare domanda

MONREALE, 18 ottobre – Si mette in moto la macchina burocratica per garantire il servizio mensa scolastica negli istituti comunali con tempo prolungato per la stagione 2024-25.

Da oggi l'avviso potrà essere visionato si potrà visionare sul sito istituzionale del comune e procedere alle iscrizioni per la richiesta del servizio di refezione scolastica.

L’avviso definisce le modalità di erogazione del servizio di mensa scolastica presso le scuole a tempo prolungato e che ne abbiano le caratteristiche strumentali. Le domande di iscrizione dovranno essere compilate ed inviate esclusivamente attraverso l’applicativo informatico accedendo all’APP SmartPA dal link https://www.comune.monreale.pa.it/smart-pa

I rispettivi moduli di domanda, corredati dalla documentazione necessaria, a pena di esclusione, dovranno pervenire dalla data di pubblicazione dell'avviso entro e non oltre le ore 24 del 24 ottobre prossimo. Sono ritenute valide le istanze già inoltrate tramite piattaforma Smart.PA

Al servizio mensa scolastica potranno essere iscritti alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado degli istituti: “Margherita di Navarra”, Guglielmo II. Alla domanda dovranno essere allegati certificati di allergie, intolleranze alimentari o eventuali patologie, certificazione medica e scheda nutritiva predisposta dal medico specialista da indicare su piattaforma nella sezione relativa alla scelta del menù, certificazione I.S.E.E. in corso di validità.

Per la fruizione del servizio di mensa scolastica è previsto il pagamento da parte di ciascun utente di una quota di compartecipazione, in base alla certificazione ISEE, secondo una tabella stabilita. Per l’iscrizione bisognerà scaricare l’app per dispositivo mobile disponibile negli store di Google o Apple ed essere in possesso di SPID.

Infine , a supporto dell’utenza è stato attivato un servizio telefonico rivolto alla cittadinanza del Comune di Monreale e relativo ai servizi Smart PA dalle 9 alle 16.* 351 963 9157 e la mail : segreteria.tecnica@delisagroup.it