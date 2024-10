Arrivano 2,5 milioni di euro. Arcidiacono “Un risultato storico per l’ambiente e la risoluzione dell’emergenza idrica”

MONREALE, 24 ottobre – L’Assemblea Territoriale Idrica di Palermo ha finanziato il progetto di depurazione e lavori di fognatura per la depurazione delle acque reflue della frazione di Pioppo, destinando la somma di 2,5 milioni di euro.

Tecnicamente il progetto prende il nome di “Intervento integrato per la riattivazione dei prelievi dalla presa del fiume Sant’Elia ai fini idropotabili tramite il rifacimento della sezione di filtrazione a carboni attivi granulari presso l’impianto di potabilizzazione e l’installazione di un modulo di depurazione”. Si tratta di un intervento importante, che l’amministrazione comunale non ha difficoltà a definire “storico”, il cui progetto era stato avviato dall’amministrazione Arcidiacono già nel 2020. Era dedicato alla tutela del territorio e della risorsa idrica che finalmente arriva al finanziamento.

“Il mio apprezzamento – dichiara il sindaco Arcidiacono – va a tutti coloro che si sono impegnati per arrivare a questo risultato, ed in particolare al direttore della struttura tecnico amministrativa dell’Assemblea Territoriale Idrica Palermo, Gaetano Grizafi, all’ex presidente di AMAP Alessandro Di Martino ed all’ingegnere di Amap Giacomo Sciortino, che hanno consentito di definire questo grande progetto ed individuato insieme gli interventi per le opere di fitodepurazione e la soluzione tecnica con moduli di depurazione e filtri a carboni attivi per depurare le acque del fiume Sant’Elia nella frazione e risolvere il problema dell’inquinamento ambientale per ripristinare il normale equilibrio ecologico e metabolico del parco fluviale dell’Oreto”.

“Ringrazio in particolare il Comitato – ha concluso il primo cittadino - Pioppo Autonomo per la costante presenza ed impegno a favore di questo problema che consentirà di valorizzare ancora di più la frazione”.