Democrazia partecipata, il comune impegna 16 mila euro

Serviranno ad acquistare attrezzature sportive “outdooor”

MONREALE, 26 ottobre – Ammonta a poco più di 16 mila euro la cifra stanziata dall'amministrazione comunale per l'acquisto di attrezzature sportive “outdoor”, che andranno ad incrementare il non troppo ricco patrimonio cittadino.

La cifra è quella derivante dalla cosiddetta “Democrazia Partecipata”, quella forma di inclusione della cittadinanza nelle decisioni economiche della città, prevista dalla legge, che fa sì che allo scopo venga destinato il 2 per cento dei trasferimenti regionali di parte corrente. Gli uffici hanno già provveduto ad avviare la pratica, redigendo la necessaria determina di impegno di spesa.

Cosa dovrà essere acquistato, nel dettaglio, non si sa ancora, ma è molto probabile che si tratti di attrezzi per lo svolgimento all'aria aperta della pratica sportiva. Ne farà sapere di più nei prosismi giorni l'assessore Salvo Giangreco, che ha curato l'iniziativa.

La decisione di destinare i fondi all'acquisto di attrezzature sportive outdoor era maturata al termine sondaggio proposto dall'amministrazione comunale, per la verità non molto partecipato.

Tra gli interventi da attuare e da sottoporre ad approvazione da parte della cittadinanza attraverso l’attivazione di una consultazione pubblica c'erano: la promozione del territorio su emittenti televisive, l’acquisto defibrillatori da installare nel centro e nelle frazioni, l’acquisto di arredo urbano e cestini per deiezioni animali; attività di doposcuola e acquisto materiale scolastico per famiglie indigenti, acquisto targhe in mosaico per i toponimi e, appunto, l’acquisto di attrezzature sportive outdoor.