Black out elettrico a San Martino, possibili disagi nell’erogazione idrica nella parte alta di Monreale

Lo rende noto l’assessore ai Servizi a Rete, Giovanni La Corte

MONREALE, 11 novembre – L’assessore ai Servizi a Rete Giovanni La Corte comunica alla cittadinanza che per problemi tecnici dovuti alla mancanza di energia elettrica a San Martino delle Scale non è stato possibile raccogliere l’acqua nei serbatoi idrici di Pizzo Corvo e Mezza Costa.

Questo guasto farà sì che nel corso della giornata di oggi si potrebbero verificare dei possibili ritardi nella erogazione dell’acqua nelle seguenti vie della città: via Regione Siciliana alta, contrada Esterna Monte Caputo e parte alta del centro abitato: via Sant’Antonino, via Togliatti e vie limitrofe.