Carmine, il parcheggio è sempre selvaggio, l’ambulanza non passa

Un ammalato costretto a recarsi a piedi verso il mezzo sorretto dall’infermiere

MONREALE, 24 novembre – Momenti di apprensione ieri pomeriggio in via Duca degli Abruzzi, nel quartiere Carmine, dove a causa di alcune macchine parcheggiate lungo la strada un’ambulanza del 118 è rimasta bloccata.

Intorno alle 18,20 un paziente che aveva bisogno di cure è stato costretto ad andare a piedi verso l’ambulanza con l’aiuto dell’infermiere che lo ha preso sottobraccio. Si lamentano i residenti, che per alcuni anni hanno dovuto sopportare pazientemente i disagi a causa dei lavori di riqualificazione del quartiere. “La maggior parte degli abitanti in questa via – si legge in una nota – ha acquistato (a proprie spese e non “economiche”) delle piante da mettere lungo la strada, cosi come è avvenuto in altre strade del quartiere. Tuttavia, ancora oggi, qualcuno crede di essere più furbo e parcheggia tranquillamente la sua auto, fregandosene delle regole perché, detto da loro “non c’è alcuna regola”. Dopo anni di lavori e disagi siamo veramente stanchi e chiediamo all’amministratore, alla polizia municipale di prendere provvedimenti perché non ne possiamo più di questa inciviltà”.