C’è la determina, Letizia Sardisco esperto del sindaco in materia giuridica

Per lei un compenso pari al 60% dello stipendio tabellare dei dirigenti

MONREALE, 4 dicembre – Alla fine la determina di incarico è arrivata. Come avevamo anticipato nei giorni scorsi, il sindaco Alberto Arcidiacono conferisce a Letizia Sardisco l’incarico fiduciario di esperto per il settore giuridico.

La determina di nomina, la numero 3 di martedì scorso, è la conclusione della rotazione di incarichi all’interno del movimento “Il Mosaico” della quale avevamo parlato e che era poi stata confermata con una nota ufficiale del portavoce, Roberto Gambino.

Secondo quanto recita il documento, Letizia Sardisco, pertanto, ormai ex consigliere, sarà esperto di stretta collaborazione con il sindaco, in materia giuridico-amministrativa sulla gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare del comune, anche con riguardo ai beni confiscati alla criminalità organizzata. Si occuperà di partecipazione e assistenza negli incontri con altre pubbliche amministrazioni, presterà assistenza tecnico-giuridica nei rapporti con la Prefettura di Palermo e con l’Agenzia Nazionale per i Beni Sequestrati alla Criminalità. Il suo incarico, inoltre, è diretto all’assistenza tecnico-giuridica nei rapporti con il Consorzio Sviluppo e Legalità e al rilascio di pareri e relazioni su tematiche riguardanti la materia dell’incarico.

La durata dell’incarico (il sindaco ne può conferire fino a un massimo di tre) è individuata nella scadenza del mandato da sindaco di Arcidiacono e pertanto fino al 2029, salvo eventuali cambiamenti.

La cifra che spetterà alla neo esperta non è indicata dalla determina, che invece dice che “il compenso mensile lordo per dodici mensilità da corrispondere è determinato nella misura del 60% dello stipendio mensile lordo tabellare da contratto collettivo di lavoro dell’area dirigenziale delle Funzioni Locali del 16 luglio scorso.