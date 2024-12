“Il Collegio di Maria e la Chiesa di SS. Trinità”: un viaggio in un pezzo di storia monrealese

È stato presentato ieri il libro di Antonella Vaglica, insegnante e studiosa monrealese

MONREALE, 10 dicembre – È stato presentato ieri il libro “Il Collegio di Maria e la chiesa di SS. Trinità” di Antonella Vaglica, insegnante di letteratura italiana del liceo “Basile - D’Aleo” di Monreale, nonché appassionata studiosa della storia della nostra città.

Il suo lavoro, frutto di anni di meticolose ricerche d’archivio, si concentra sulla riscoperta del Collegio di Maria e della chiesetta della Santissima Trinità: attraverso questo lavoro, l’autrice ha riportato alla luce un capitolo rilevante della storia di Monreale, valorizzando un sito di grande fascino e significato per la comunità locale.

La presentazione si è tenuta nella sala San Placido del museo diocesano. Da registrare una folta schiera di presenti, tra i quali diversi alunni di Antonella Vaglica, che ha iniziato l'incontro intrattenendo i presenti con un video registrato all'interno del Collegio e della chiesa della Santissima Trinità.

Incalzati dagli interventi del moderatore, l'archeologo Dario Scarpati, sono intervenuti in ordine i diversi ospiti chiamati a presenziare all'evento. “Dietro ogni opera vi è un'intelligenza - dichiara il vescovo di Monreale Gualtiero Isacchi - così come dietro ogni persona”. A seguire, ha preso la parola anche il sindaco Alberto Arcidiacono, presente all'evento in rappresentanza dell'amministrazione comunale.

Seguendo la scaletta, hanno compiuto un intervento anche la docente di Museologia e Storia del Collezionismo per le Arti decorative dell’Università di Palermo, nonché direttrice scientifica del Museo, Maria Concetta Di Natale, il direttore dell’archivio storico della diocesi di Monreale Giovanni Vitale, l’archivista responsabile ricerche della struttura Anna Manno, l’architetto e docente del “Basile - D’Aleo” Daniela Federico, il giornalista Carlo Guidotti (editore del libro con la sua “Edizioni Ex Libris”) e anche una alunna del plesso “Basile D’Aleo” Emanuela Messina.

Nel finale, sono state lette due lettere scambiate tra una madre e una figlia (che viveva nel Collegio) risalenti al marzo 1954 da Francesca Vaglica e Costanza Nicolosi. Infine, ha fatto il suo intervento una commossa Antonella Vaglica, che ha ringraziato chi l'ha aiutata nel corso dei mesi di stesura dell'opera e i suoi alunni, presenti in forma massiccia alla presentazione. Poco dopo, la professoressa ha fatto da cicerone per una visita guidata del museo diocesano.