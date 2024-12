Sempre alberi caduti lungo la SP57, i cittadini: “Intervenire presto”

Il tratto collega San Martino delle Scale a Palermo

MONREALE, 21 dicembre – Si conferma strada ad alta pericolosità la SP57, quella che collega San Martino delle Scale a Palermo. Una strada estremamente trafficata, ma purtroppo, poco attenzionata sotto l’aspetto della sicurezza.

Si tratta di un’arteria di fondamentale importanza pe gli spostamenti dei numerosi pendolari che quotidianamente viaggiano in direzione del capoluogo, che però è lasciata alla mercè degli agenti atmosferici e delle intemperie.

E così, basta un acquazzone per allagarsi e far saltare i tombini, con conseguente rischio per la circolazione. Così come basta una giornata ventosa, come quella di ieri, per veder crollare diversi abeti o pini, che mettono a repentaglio l’incolumità pubblica e poi, quando c’è da rimuoverli, ostacolano pesantemente il traffico veicolare.

Ieri è stata un’altra giornata “di passione” con più di un albero venuto giù che ha reso necessario l’intervento degli addetti ai lavori: dai Vigili del Fuoco, alla Protezione civile.

“Chiediamo che venga fatta un’attenta opera di messa in sicurezza del tratto – dicono alcuni utenti che si sono rivolti alla nostra redazione – per quotidianamente mettiamo a rischio la nostra incolumità e quella dei nostri figli. Chi di dovere intervenga e ponga fine a questa vergognosa situazione, prima che ci si possa prendere tutti qualche dispiacere”.