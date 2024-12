Monreale, in dirittura d’arrivo le assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori ASU

Potrebbe concludersi lo stato di precariato che va avanti ormai da circa 20 anni

MONREALE, 23 dicembre – Sono oramai in dirittura d’arrivo le procedure attivate dal Comune di Monreale per l’assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori sinora impegnati nello svolgimento di attività socialmente utili (ASU), ai quali, dopo oltre un ventennio di precariato, potrà essere finalmente assicurata la definitiva stabilità occupazionale.

Gli avvisi riguardanti l’avvio delle procedure selettive sono stati pubblicati lo scorso 13 settembre sul Portale del Reclutamento della pubblica amministrazione, assegnando agli interessati il termine di dieci giorni per la presentazione delle domande di ammissione.

L’attivazione del procedimento assunzionale è stata con insistenza sollecitata dalle varie organizzazioni sindacali e, in particolare, dai rappresentanti della Cisl-Funzione Pubblica, che da anni - con Margherita Amiri (nella foto) in prima linea - sono tenacemente impegnati nella lotta per il superamento di ogni forma di lavoro precario nel settore degli enti locali.

A seguito dello svolgimento delle prove selettive e della valutazione dei titoli posseduti dai candidati, nei giorni scorsi la commissione presieduta dal funzionario Mimmo Campanella ha provveduto alla definizione delle graduatorie di merito per l’assunzione in pianta stabile di otto istruttori amministrativi (per 20 ore settimanali) e di un esecutore amministrativo (per 22 ore settimanali).

Per tutti, la contrattualizzazione avverrà dunque a tempo parziale, con decorrenza dal 1° gennaio 2025, facendo fronte ai conseguenti costi con le risorse appositamente stanziate dalla Regione Siciliana per i lavoratori ASU; è auspicabile che in tempi brevi l’amministrazione Arcidiacono abbia la possibilità di incrementare il ridotto impiego orario iniziale, in maniera da garantire ai neo-assunti una retribuzione maggiormente dignitosa e un loro più proficuo utilizzo nell’ambito degli uffici comunali presso cui saranno impegnati.