L’Ars approva la Finanziaria 2025, 916 mila euro fanno rotta su Monreale

MONREALE, 28 dicembre – È andata al di là delle migliori aspettative la tombolata di beneficenza organizzata ieri sera al cinema Imperia dal comune di Monreale, con la quale sono stati raccolti 1.033 euro che saranno devoluti all’associazione Spia Onlus.

916 mila euro in arrivo nella cittadina normanna che discendono da due emendamenti ai quali sala d’Ercole ha detto sì. Il primo destina a Monreale 500 mila euro in quanto comune “con vasta articolazione territoriale”. I requisiti per accedervi erano: una superficie territoriale superiore a 250 km quadrati, con almeno una frazione, che non siano capoluogo di provincia o di Libero consorzio (il budget complessivo era di 2,4 milioni di euro, con il contributo che sarà ripartito per il 40 per cento in base al numero di abitanti e il restante 60 per cento in base all’estensione della superficie).

L’altro emendamento prevede lo stanziamento di 416 mila euro derivanti dalle risorse che la Regione ha messo a disposizione dei Comuni che ospitano siti Unesco. La somma deriva dai quattro milioni di euro previsti per i comuni siciliani in cui insistono siti e geoparchi Unesco, e dal milione di euro aggiuntivo per il percorso Arabo-Normanno.

Di entrambi gli emendamenti è stato sostenitore il deputato regionale Marco Intravaia, come afferma in una nota. “Monreale – ha commentato Intravaia – possiede un territorio fra i più difficili da amministrare per la sua vasta articolazione. Conosco bene quali siano le difficoltà, anche di ordine economico, nella sua gestione ed è per questo la Regione è intervenuta per sostenere quei comuni siciliani che affrontano gli stessi problemi. Grazie a queste risorse sarà possibile implementare i servizi a beneficio delle periferie”.

L’altro emendamento specifico – aggiunge – per incrementare lo sviluppo del turismo nella nostra città e in provincia di Palermo. Il finanziamento servirà per dare decoro al territorio e incrementare i servizi così da favorire la crescita economica di tutto il territorio”.