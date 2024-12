I Tinturia fanno ballare piazza Guglielmo

Ieri sera apprezzato show della band guidata da Lello Analfino

MONREALE, 29 dicembre – Sono state quasi due ore di show: vivace, allegro e coinvolgente. Uno show di qualità e ricco di sicilianità.

I Tinturia, guidati dalla loro voce Lello Analfino, in uno dei principali appuntamenti del cartellone allestito dall’amministrazione comunale in occasione del Natale 2024, hanno animato la serata di piazza Gugliemo, dove si è radunato un pubblico numeroso per ascoltare le note della band che dell’appartenenza alla cultura dell’Isola fa il proprio cavallo di battaglia.

E così, si sono susseguiti tutti i brani appartenenti al repertorio tradizionale del gruppo, nei quali la lingua siciliana la fa da padrona, ma soprattutto il ritmo riesce a fare muovere i piedi di chi sta sotto il palco. Al resto ci ha pensato Analfino, abile a coinvolgere e trascinare il pubblico col suo dialogo diretto e con un modo di interloquire con questo che ci ha impiegato poco a conquistare gli spettatori.

Apprezzate pure un paio di cover “rivisitate” di Domenico Modugno: “La donna riccia” e “U pisci spata”, nell’anno del 30° anniversario della scomparsa del grande artista pugliese.

Immancabile “Cocciu d’amuri”, forse il brano simbolo dei Tinturia, tra gli immancabili e canonici abbracci delle tante coppia presenti in piazza.

Ed alla fine pure un improvvisato “can can”, protagonista il sindaco Alberto Arcidiacono, la sua giunta ed un nugolo di consiglieri comunali.