La scuola oltre gli stereotipi: un nuovo anno all’insegna della crescita culturale e della parità di genere

La Regione finanzia l’iniziativa, stanziando 30 mila euro

MONREALE, 30 dicembre – L’Istituto Comprensivo Statale Margherita di Navarra ha ottenuto un contributo di 30.000 euro per il progetto “La Scuola oltre gli stereotipi, insieme per la parità di genere”, erogato dalla Regione Siciliana con emendamento al DDL 832.

Lo rende noto Patrizia Roccamatisi, assessore alla Pubblica Istruzione e Pari Opportunità del comune di Monreale dirigente scolastica della Margherita di Navarra. “Il finanziamento e le attività progettuali – prosegue Roccamatisi – che saranno gestite dalla scuola Margherita di Navarra, coinvolgeranno tutte le scuole di Monreale e delle sue frazioni: Villaciambra, San Martino delle Scale, Grisì e Aquino, oltre a Pioppo, dove ha sede il plesso centrale della Margherita di Navarra.

Questo approccio inclusivo garantirà una diffusione capillare delle iniziative sul territorio, permettendo a studenti e famiglie di tutta la comunità di beneficiare delle opportunità offerte dal progetto.

Il progetto, ideato e promosso con passione e dedizione, non è soltanto un’iniziativa scolastica, ma una vera e propria sfida culturale. Coniugare l’amore per la scuola con l’impegno istituzionale è stato il filo conduttore di questa proposta, che mira a educare le nuove generazioni al rispetto reciproco, all’uguaglianza e alla valorizzazione delle diversità. Attraverso attività culturali, sociali e formative, con il supporto di tutta la comunità scolastica, offriremo ai nostri giovani strumenti concreti per abbattere stereotipi di genere e costruire una società più giusta.

Questo finanziamento, reso possibile grazie all’attenzione della Regione Siciliana verso temi cruciali per il futuro dei nostri territori, è una vittoria collettiva. È il frutto della competenza e della passione che mi guidano ogni giorno nel mio lavoro, ma anche un segnale importante per il futuro: quando l’amore per il proprio territorio si unisce a una visione strategica, si aprono nuove opportunità di crescita e sviluppo.

Nel fare i miei più sinceri auguri di un felice e prospero 2025 a tutta la comunità di Monreale, invito ciascuno di voi a riflettere su quanto possiamo realizzare insieme, mettendo al centro i valori dell’educazione, della parità e del rispetto. Il nuovo anno ci chiama a essere protagonisti del cambiamento, forti della consapevolezza che ogni piccolo passo verso il progresso culturale è un grande contributo per il benessere collettivo. Che il 2025 sia un anno di nuove sfide, ma anche di nuove vittorie. Continuiamo a lavorare insieme, con competenza, passione e amore per la nostra terra”.