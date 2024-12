Un anno di Consulta giovanile: il bilancio delle attività del 2024

Numerose le iniziative realizzate nei vari settori della vita sociale e culturale monrealese

MONREALE, 30 dicembre – La Consulta Giovanile del Comune di Monreale, istituita dall’amministrazione Arcidiacono ormai un anno fa, traccia un bilancio del suo primo anno di attività.

Un organismo, come afferma una nota stampa, nato con l’obiettivo di offrire uno spazio di partecipazione attiva e democratica a tutti i giovani tra i 18 e i 30 anni. La Consulta è aperta non solo ai suoi membri, ma anche a coloro che, pur non iscritti, hanno voluto o vorranno contribuire con idee e partecipazione.

“Nel nostro primo anno di attività – si legge nel comunicato diffuso alla stampa – abbiamo dimostrato di essere uno spazio aperto al dialogo e alla collaborazione, sempre pronto a confrontarsi con le realtà associative e politiche locali. Crediamo fermamente che la Consulta sia un punto di riferimento per i giovani che vogliono fare la differenza nella nostra comunità, e vogliamo continuare a essere promotori di iniziative capaci di valorizzare Monreale, offrendo occasioni di crescita, confronto e partecipazione. In concomitanza con la fine dell’anno, ricordiamo questo primo anniversario restituendo le tante iniziative realizzate in questi mesi.

Le attività nelle scuole: tra confronto, svago e orientamento al futuro

Tra le prime attività realizzate, un posto di rilievo è stato occupato dalle iniziative dedicate agli studenti dell’Istituto Basile-D’Aleo, dove abbiamo collaborato alla Settimana dello Studente 2024 con due incontri significativi: il primo, “Monreale è un paese per giovani”, è stato un dibattito aperto su idee e proposte per il futuro della città; il secondo, ha visto la partecipazione dell’artista e attivista Nino Carlotta, protagonista del docufilm Vulemu l’acqua, l’urlo dei boschi.

La Consulta si è anche impegnata a offrire momenti di svago e aggregazione, come la Notte dei Maturandi a Villa Savoia e il Carnival Party, una serata all’insegna della musica dal vivo con il concerto della band monrealese EPV e un dj set.

Un altro aspetto centrale del nostro operato è stato l’orientamento al mondo universitario e lavorativo. Grazie alla collaborazione con l’associazione universitaria RUM, abbiamo promosso diversi incontri al Liceo Basile-D’Aleo, mentre, nell’ambito del progetto “Il futuro riparte da noi” dell’associazione Giovane Futuro, abbiamo organizzato un workshop informativo sul Servizio Civile, offrendo una panoramica su questa importante opportunità per i giovani.

Iniziative sul territorio: solidarietà, cultura e dialogo

Durante le festività natalizie, abbiamo scelto di dedicare il nostro impegno alla solidarietà. La Tombolata di beneficenza di Natale 2024, organizzata in favore dell’associazione Nati Due Volte, insieme a Turtle Designer e Agape Dance, e l’iniziativa “Caro Babbo Natale, quest’anno vorrei… aiutare chi ha bisogno”, organizzata in occasione del Natale 2025, che ci ha permesso di donare un pensiero ai pazienti della SAMOT – Cure palliative.

Un’attività altrettanto importante è stata il Carnival Fest 2024, festa con animazione, musica e laboratori, organizzata e realizzata con il contributo di numerose realtà locali, tra cui la Pro Loco, il TED Formazione, l’Accademia Scacchistica Monrealese e la Fly Animazione.

Un’altra iniziativa che ci ha reso particolarmente orgogliosi è stata l’escursione guidata alla 413ª Batteria Controaerea, che ci ha permesso di scoprire i segreti delle difese militari di Palermo tra il 1940 e il 1943 grazie alla guida del Gruppo Ricercatori Storici Sicilia Occidentale. Sempre in un’ottica di dialogo con il territorio, abbiamo partecipato alla giornata NaturArte, promossa dall’associazione Ultreia, dove abbiamo preso parte alla tavola rotonda tra realtà del territorio e istituzioni, nonché all’iniziativa “La Sicilia non è un paese per giovani?”, organizzata dalla Consulta Giovanile di Petralia Soprana.

L’attenzione alla cultura si è estesa anche alla promozione della lettura: tra gli eventi organizzati ricordiamo la presentazione del libro Amunì! di Alessia D’Annibale, con l’associazione DonnAttiva, e la maratona di lettura Se leggi ti liberi, in collaborazione con Pro Loco e Arci Link, che contiamo di riproporre presto con nuove iniziative dedicate alla lettura e alla riscoperta della nostra storia.

La Consulta di Monreale è anche partner del progetto Generazioni al Centro, promosso dall’Associazione The Factory, che ci vede come partner nel rafforzare il ruolo dell’Epyc Youth Center, centro di aggregazione giovanile a Palermo. Nel secondo semestre dell’anno abbiamo anche partecipato al finanziamento regionale dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro dedicato alle consulte, su cui contiamo di presentarvi presto tante novità!

Le iniziative più significative

Tra le iniziative più importanti, la campagna per l’introduzione di corse notturne per la linea AMAT 389, che collega Monreale a Palermo. Attraverso un sondaggio rivolto agli studenti, siamo riusciti a raccogliere le loro esigenze e a tradurle in una proposta, che punta al potenziamento del servizio, elaborata dalla Consulta stessa.

Sul fronte artistico, la mostra collettiva Con Saverio Terruso, curata da Ilaria Cascino e ospitata nella Chiesa degli Agonizzanti durante la festa del SS. Crocifisso, ha visto diversi artisti reinterpretare, con la loro creatività, la tradizione della nostra festa, ispirandosi alle opere del celebre pittore monrealese. All’interno della mostra, ricordiamo l’iniziativa Monreale all’estero, a cura di Noemi Pittalà, che ha raccolto le testimonianze di giovani emigrati e dei loro sentimenti verso la loro terra d’origine.

Uno dei momenti più emozionanti è stata l’esibizione della giovane cantautrice monrealese Alisia Ingrassia, in arte Alisia Jalsy, che grazie alla Consulta ha avuto l’opportunità di tornare a esibirsi nella sua città natale. Non meno significativo è stato lo spettacolo teatrale Se e solo se, esercizi di un trasloco impossibile, della compagnia Collettivo Crisi Collettiva, seguito da un talk con gli attori, parte dell’iniziativa europea Pop the Vote! per sensibilizzare i giovani al voto.

Ricordiamo anche l’affidamento della gestione delle pagine social del CineTeatro Imperia per tutta la prima stagione teatrale, a cui hanno collaborato i nostri membri Simone Ganci e Daniele Castelli.

Infine, la presentazione del libro La Scelta di Sigfrido Ranucci, giornalista e conduttore Rai, organizzata con il supporto dell’amministrazione e del monrealese Alessandro Spinnato. L’evento ha riscosso un successo straordinario, attirando oltre 300 partecipanti e aprendo la strada a futuri appuntamenti culturali con protagonisti del mondo del giornalismo, della storia e della letteratura.

Insieme per una Monreale giovane e attiva!

Alle nostre iniziative, tutte patrocinate dal Comune di Monreale, hanno dato un importante contributo numerose figure dell’Amministrazione Arcidiacono 1 e 2. Il loro sostegno è stato fondamentale per la realizzazione dei tanti progetti che abbiamo portato avanti.