I carabinieri contro le truffe agli anziani: iniziata la campagna di informazione nelle parrocchie

I militari forniscono utili consigli per contrastare un fenomeno in forte crescita anche a Monreale

MONREALE, 12 gennaio – Il fenomeno, purtroppo, è diventato ormai “centrale” nella gamma di quelli che caratterizzano la piccola criminalità, con episodi che si susseguono in continuazione. Anche a Monreale.

Per questo l’Arma dei carabinieri ha deciso di avviare una capillare campagna di informazione e prevenzione per contrastare le truffe agli anziani, anello debole della catena sociale e sempre più esposti contro le azioni malvagie di tanti malintenzionati.

Con l’assenso dell’arcivescovo Gualtiero Isacchi, alcuni uomini dell’Arma, da questa selezionati, si recano nelle parrocchie della città, per spiegare ai fedeli, soprattutto a quelli più avanti con gli anni, come difendersi dai truffatori, che spesso contattano la vittima telefonicamente raccontando di guai giudiziari ad un parente di questa, millantando la possibilità di evitare problemi, previo il pagamento di una cospicua somma di denaro.

In altri casi, invece, si spacciano per presunti operatori di società elettriche o telefoniche, proponendo contratti che poi si rivelano farlocchi e che hanno il solo scopo di estorcere denaro agli anziani.

I carabinieri di Monreale che hanno già fatto tappa nella parrocchia di Santa Teresa e in quella di Aquino, dove hanno distribuito un opuscolo contenente un vademecum su come difendersi dai raggiri, ripeteranno nelle prossime domeniche la stessa esperienza in altre parrocchie, dove forniranno i consigli agli anziani al termine della messa, per poi intrattenersi con chi volesse fare loro qualche domanda.