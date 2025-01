Arriva il report delle visite gratuite del centro Samo di Monreale

Quasi 200 le prestazioni erogate nell’ultimo trimestre del 2024

MONREALE, 13 gennaio – Si chiude con 112 visite neurologiche, 48 visite di medicina interna, 28 di chirurgia generale, il report dell’ultimo trimestre del 2024 al Centro Samo di Monreale guidato dal dottore Giuseppe Iannello.

Lo stesso ha messo su anche un centro cefalee e si occupa delle visite di tutti i pazienti, effettuate in forma gratuita. “Nel corso del nostro primo anno di apertura del centro – ha dichiarato Iannello – abbiamo avuto modo di diagnosticare numerose patologie e malattie per le quali è stato possibile iniziare le dovute cure. Questo lavoro quindi ci consente di comprendere quanto è importante la prevenzione. Su questo fronte continua ad andare avanti il progetto avviato dalla consigliera comunale Paola Naimi che ha attivato una collaborazione tra il Comune di Monreale attraverso il presidente Luigi Zancla e la direttrice amministrativa Marisa Cutrera, per dare un sostegno continuo e incondizionato all'iniziativa benefica in favore di tutti i soggetti che non riescono a poter sostenere le spese mediche”.

A tal proposito si rende noto che per ulteriori prenotazioni il numero attivo dal lunedì al sabato, dalle 9.30 alle 17 è 3791681421.