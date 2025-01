Monreale, quasi 700 le prestazioni registrate in occasione dell’Open Day dell’Asp

Ancora una volta massiccia l’adesione dei cittadini monrealesi all’importante iniziativa finalizzata alla prevenzione

MONREALE, 14 gennaio – I cittadini di Monreale hanno risposto ancora una volta in massa all’appello alla prevenzione lanciato dall’Asp di Palermo che ha dato il via dalla cittadina normanna alle attività itineranti del nuovo anno.

I camper dell’azienda sanitaria del capoluogo percorreranno oltre 20 mila chilometri nel primo semestre del 2025 portando gli ambulatori in 25 realtà della provincia, oltre che nelle isole di Lampedusa, Linosa e Ustica.

Grazie al supporto dell’amministrazione comunale di Monreale, che ha spalancato le porte del Palazzo di città per ospitare operatori ed utenti, il primo Open day del 2025 ha fatto registrare un’adesione record di partecipanti, a conferma dell’interesse che riscuote l’iniziativa nel territorio.

“Siamo grati al direttore generale, Daniela Faraoni, al direttore sanitario, Antonino Levita e a tutti gli operatori per un’attività di grande valenza sanitaria e sociale – ha detto il sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono - grazie alla perfetta organizzazione e integrazione tra Asp e Comune è stato offerto ai cittadini un modello di sanità di prossimità, unico nel territorio. La gente non si è fatta scoraggiare dal maltempo ed ha risposto, riversandosi numerosa negli ambulatori”.

In oltre 7 ore di lavoro, sono state complessivamente 677 le prestazioni registrate a bordo dei camper parcheggiati a ridosso del complesso monumentale Guglielmo II. Le attività sono state realizzate – come avviene ormai da mesi – in collaborazione con i Lions Club I Circoscrizione Distretto 108Y e con il supporto organizzativo dell’assessore del Comune di Monreale agli Affari generali, Patrizia Roccamatisi, e delle associazioni di protezione civile Overland ed Evergreen. In particolare sono state 153 le visite della prevenzione cardiovascolare, 83 gli esami degli screening oncologici, 76 quelli dello screening del diabete, 47 delle malattie infettive sessualmente trasmesse, 37 dello screening audiometrico, 72 degli screening pediatrici logopedico e visivo, 110 le vaccinazioni, 78 le prestazioni dello sportello amministrativo e 21 i microchip impiantati dai veterinari nell’ambulatorio della prevenzione del randagismo.

“Per rispondere alla crescente richiesta proveniente dal territorio, abbiamo allestito un calendario che, già, nei primi sei mesi dell’anno attraverserà tutta la provincia – ha sottolineato il Direttore generale dell’Asp di Palermo, Daniela Faraoni – l’attività è, ormai, parte integrante di un percorso che consente di raggiungere i cittadini direttamente nei luoghi di residenza con un’offerta di prestazioni sempre più ricca e ampia”.

Le attività dell’Open day itinerante dell’Asp di Palermo proseguiranno il 23 gennaio a Piana degli Albanesi ed il primo febbraio a Torretta.