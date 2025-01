Monreale, accordo tra il comune e Costa Crociere: al via la fase sperimentale di “Go Round”

Circa 70 visitatori visiteranno la cittadina in libertà

MONREALE, 15 gennaio – Circa 70 croceristi della compagnia Costa visiteranno domani in maniera autonoma domani Monreale e i suoi monumenti. È questa la prima tappa della fase sperimentale di un accordo tra il Comune e la società di navigazione

L’accordo in tal senso è stato sottoscritto, dopo la collaborazione avviata nei mesi scorsi tra l’area Promozione sociale e territoriale del comune e Costamed srl rappresentata da Laura Fanara nella qualità di Land Experiences Operations Manager Sicilia. Il servizio denominato "Go Round" di Costa Crociere consentirà l’arrivo di visitatori a Monreale intorno alle 11, fino alle 12,30 circa, e concederà loro la possibilità di visitare il centro storico della città in completa autonomia, attraverso un tour sperimentale.

I visitatori, in pratica, dopo l’accordo sottoscritto dal sindaco Alberto Arcidiacono con Costa Crociere lo scorso mese di ottobre, potranno trascorrere liberamente il loro soggiorno nella città normanna, scegliendo di passeggiare per i quartieri storici, le botteghe artigianali di ceramica e mosaico, degustare i prodotti locali o scegliere di ammirare le bellezze artistiche del patrimonio arabo-normanno.