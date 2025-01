Comuni ricicloni in Sicilia: c’è anche Monreale

Venerdì la cerimonia di premiazione ai cantieri culturali della Zisa

MONREALE, 22 gennaio – Si svolgerà venerdì, ai cantieri culturali della Zisa a Palermo, nello spazio Mediterraneo, la cerimonia di premiazione riservata ai comuni che hanno ottenuto percentuali significative di raccolta differenziata.

L’iniziativa si terrà nel corso della presentazione del dossier sulla raccolta dei rifiuti in Sicilia. Il Comune di Monreale sarà rappresentato da dall’assessore all’Igiene Urbana Giulio Mannino e riceverà il premio come comune “Riciclone” e comune “Rifiuti Free” per la produzione di rifiuti indifferenziati <75kg /abitante e per tutte le esperienze virtuose nella gestione del ciclo dei rifiuti e dell’economia circolare. Soddisfazione e’ stata espressa dall’assessore Mannino: “Siamo veramente felici - ha dichiarato – che il nostro Comune e la nostra comunità siano riusciti ancora una volta ad essere tra i primi enti locali virtuosi della Sicilia come Comune Riciclone 2024. Ringrazio tutti coloro che si impegnano per tale risultato: dai nostri cittadini, agli operatori e al presidente di Legambiente Sicilia Tommaso Castronovo che porta avanti questa prestigiosa manifestazione”.