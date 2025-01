Monreale, comune “riciclone”: oggi il riconoscimento di Legambiente

La manifestazione si è tenuta ai Cantieri Culturali della Zisa

PALERMO, 24 gennaio – Monreale, comune riciclone. Un riconoscimento alla cittadinanza, così come agli operatori che con grande senso del dovere e spirito di sacrificio gestiscono il servizio di smaltimento dei rifiuti.

Il sigillo è arrivato stamattina, nel corso della manifestazione che si è tenuta ai Cantieri Culturali della Zisa (Spazio Mediterraneo), su organizzazione di Legambiente, al termine della quale l’assessore all’Igiene Urbana, Giulio Mannino ha ricevuto il premio assegnato a Monreale come “Comune Riciclone e Comune Rifiuti Free 2024” per la produzione di rifiuti indifferenziati.

“Un riconoscimento prestigioso - ha dichiarato l’assessore Mannino che premia il lavoro svolto in questi anni da parte di tutti”.

L’iniziativa come ogni anno e’ stata organizzata da Legambiente Sicilia e mira a portare avanti una forte azione di sensibilizzazione per la salvaguardia dell’ambiente.