San Martino delle Scale, abbattuti gli alberi pericolanti lungo la strada

Il tratto è stato teatro di numerosi crolli che hanno messo a rischio la sicurezza pubblica

PALERMO, 13 marzo – Hanno preso il via le operazioni di abbattimento degli alberi pericolanti lungo il tragitto che da Palermo porta a San Martino delle Scale.

«Dopo la nostra segnalazione dello scorso mese di gennaio – dichiarano i componenti della terza commissione consiliare del Comune di Palermo, Sabrina Figuccia, Massimiliano Giaconia, Antonino Abbate, Concetta Amella e Caterina Meli – dopo il sopralluogo e la costituzione di un tavolo tecnico, da martedì scorso gli operai del Comune sono intervenuti per abbattere gli alberi presenti ai margini delle strade e nei terreni adiacenti in via Ruffo di Calabria, Via Torrente d’Inverno e via San Martino SP 57.

Infatti, la transitabilità delle strade era a rischio molto elevato per il pericolo di caduta degli alberi di grande dimensione, fortemente compromessi da alcuni recenti incendi. Adesso, invece, dopo questo intervento, sono state ripristinate le condizioni di sicurezza dell’intera zona, sia per quanto riguarda gli abitanti, ma anche per i numerosi automobilisti che percorrono quotidianamente le strade, soprattutto dai tanti pendolari».