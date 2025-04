La critica populista non serve senza offrire soluzioni concrete

Riceviamo e pubblichiamo...

Egregio direttore,

in riferimento all’articolo dell’avvocato Caputo, vice-segretario regionale dell’UDC, pubblicato sul suo quotidiano online, desidero, pur essendo assessore al Turismo da soli quattro mesi, fare chiarezza su alcuni aspetti

Ancora una volta leggiamo dichiarazioni che delineano un quadro cupo della situazione turistica di Monreale. Ancora una volta assistiamo alla consueta critica populista fine a sé stessa, una critica che, se da un lato alimenta l’insoddisfazione, dall’altro non offre alcuna soluzione concreta.

È innegabile che il settore turistico presenti margini di miglioramento, ma è troppo semplice alimentare le difficoltà senza considerare il contesto e, soprattutto, senza proporre soluzioni reali. Il turismo a Monreale rappresenta una risorsa strategica e, proprio per questo, sin dal mio insediamento, l’amministrazione sta lavorando per consolidarlo attraverso un piano di sviluppo che include la promozione, il potenziamento dei servizi e il dialogo con gli operatori del settore.

Partecipare alla BIT di Milano, instaurare rapporti con compagnie crocieristiche e operatori internazionali non è “fumo negli occhi”, ma un investimento per il futuro. Pretendere risultati immediati, senza tenere conto delle dinamiche complesse del settore turistico, significa non voler affrontare seriamente il problema.

Se la questione è l’impatto economico del turismo sulla città, allora occorre parlare con onestà: Monreale non ha mai avuto, nemmeno in passato, un sistema turistico integrato ed efficiente. I problemi strutturali – trasporti, viabilità, servizi – non sono certo emersi oggi, ma sono il risultato di decenni di scelte mancate e di assenza di visione.

Mi chiedo, direttore, dove fossero queste voci critiche quando vi era la possibilità di effettuare investimenti strategici. Dove erano quando si trattava di costruire un modello turistico sostenibile e produttivo per Monreale?

La verità è che il turismo non si governa con la nostalgia o con gli slogan, ma con il lavoro concreto. Un lavoro intenso e costante che, insieme ai miei uffici e all’intera Amministrazione, ci impegniamo quotidianamente a portare avanti con l’unico obiettivo di creare un modello turistico virtuoso e realmente produttivo per tutti. Un modello che Monreale, purtroppo, non ha mai avuto.

Solo per chiarezza, le annovero di seguito alcune iniziative promosse dall’Amministrazione Arcidiacono.

1. Progetto “Go Round” promosso da Costa Crociere.Monreale è stata inserita come tappa turistica di interesse per i passeggeri in arrivo al porto di Palermo. Il servizio consente ai visitatori di raggiungere la città intorno alle ore 11:00 e di usufruire di un tour sperimentale del centro storico in completa autonomia.

2.Grazie alla collaborazione con il servizio di car sharing Kinto Share, già operativo presso il porto di Palermo, i turisti hanno la possibilità di noleggiare veicoli ibridi per raggiungere comodamente Monreale. Per favorire l’arrivo e la sosta, il Comune ha predisposto appositi stalli riservati presso il parcheggio comunale Torres, con la concessione della sosta gratuita per gli utenti del servizio. Questa soluzione integra mobilità sostenibile e accoglienza turistica, incentivando l’arrivo in autonomia e riducendo l’impatto ambientale.

3.Al fine di promuovere la visita al Museo Multimediale, il Comune ha esteso la gratuità del parcheggio Torres anche ai suoi visitatori.

4. Promozione territoriale attraverso la campagna “Visit Italy”.

Monreale è tra i protagonisti della nuova campagna nazionale “Visit Italy”, pensata per valorizzare le eccellenze artistiche e culturali italiane, con particolare attenzione ai borghi storici e alle città d’arte.

Infine, caro direttore, desidero ringraziarla per l’opportunità di replica che, con la consueta cortesia, mi ha concesso. Concludo con la certezza che, remando tutti nella stessa direzione, riusciremo a portare Monreale nel posto che merita.

* Assessore al Turismo del Comune di Monreale