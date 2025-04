Che bravi gli attori della compagnia “Tritone” con “La Rosa Gialla”

Applausi ieri sera al cineteatro Imperia per la messa in scena di un’avvincente commedia

MONREALE, 6 aprile – Sala piena e applausi scroscianti ieri sera al cine teatro Imperia per la rappresentazione de “La Rosa Gialla”, commedia in due atti di Camillo Vittici, messa in scena dalla “Compagnia Teatrale Tritone”.

Un ritorno in grande stile, quindi, per il gruppo monrealese, ormai un consolidato punto di riferimento nel panorama teatrale di casa nostra, non nuovo a rappresentazioni di qualità a beneficio della comunità locale, come per esempio “Zizzania” portata in scena durante la scorsa stagione, quella della sospirata rinascita dell’Imperia, ormai punto di ritrovo per gli amanti del teatro locale, soprattutto quello in grado di trasmettere messaggi di crescita culturale.

I bravissimi attori (dilettanti), sotto la sapiente regìa di Giusy Salamone e Cosimo Grimaudo, anch’essi protagonisti in scena, hanno tenuto il pubblico col fiato sospeso per un’ora e mezza abbondante, raccontando un’appassionante vicenda in cui la grossa questione è quella di individuare la paternità di una ragazzina della quale, invece, si conosce solo la maternità.

Il tutto all’interno del condominio “Il Sereno”, dove la vicenda si articola tra gossip, dubbi e segreti, con quel filo di garbata comicità che fa da “quid” in più alla storia. Ed alla fine l’applauso convinto del pubblico e gli abbracci del dopo recita hanno fatto da suggello ad una serata che merita di essere ripetuta.