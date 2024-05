Cine teatro Imperia, ancora un weekend ricco di intrattenimento

Si comincia stasera con lo spettacolo "Se e solo se"

MONREALE, 10 maggio – Prosegue la programmazione ricca di appuntamenti al cinema al Cine Teatro Imperia di Monreale con gli spettacoli teatrali. Il primo appuntamento è fissato per stasera, alle ore 21, con lo spettacolo teatrale “Se e solo se” esercizi per trasloco impossibile di Collettivo Crisi Collettiva con la regia di Noemi Pittalà.

“Se e solo se” riprende il concetto che, “se sei abbastanza flessibile puoi fare questo lavoro. Se e solo se non alzi la voce possiamo parlare. Sarai forte se e solo se non piangerai mai. Puoi dire le parolacce se e solo se le diresti anche in chiesa. Se e solo se piace alla mamma è la persona giusta. Sarai felice se e solo se batti le mani”. Il Collettivo Crisi Collettiva, compagnia teatrale emergente della vivace scena bolognese, presenta così lo spettacolo “Se e solo se” che promette di offrire una prospettiva di teatro sociale sui disagi e le sfide affrontate dalla generazione dei Millennials e GENZ. A seguire, un breve talk coordinato dalla Consulta Giovanile di Monreale.

Mentre domani sera alle ore 21 ci sarà lo spettacolo teatrale “Trappola per siculi”, di e con Stefano Piazza. Lo spettacolo è ispirato alla classifica annuale sulla qualità della vita stilato dal quotidiano nazionale “Il Sole24ore”. Una trappola mediatica dato che ogni anno le città del Sud, ed in particolare Palermo, si posizionano agli ultimi posti. Proprio da qui inizia il coinvolgente viaggio del comico palermitano, il quale per circa un'ora e trenta “smentisce” questi dati attraverso divertentissimi monologhi ed aneddoti che raccontano la bellezza della propria città e della Sicilia di cui egli è ormai noto paladino.

Per tutta la durata dello spettacolo Piazza è accompagnato dalla sua band composta dai maestri Francesco Maria Martorana (Chitarra), Vincenzo Castello (Batteria), Giorgio Di Maio (Pianoforte) e Gaetano Motisi (Sassofono) che intrattengono il pubblico con una ipnotica musica jazz. “Trappola per Siculi” è uno show di altissima qualità che unisce cultura, storia, tradizioni ma soprattutto garantisce tanto divertimento.

Domenica, alle ore 17.30 in scena lo spettacolo di musica L’Ensemble Divino Amore che si attesta tra i giovanissimi gruppi palermitani di musica antica che affrontano il repertorio storicamente informato. I componenti vantano una solida formazione accademica, acquisita ed integrata anche dalla partecipazione a Gruppi già consolidati, come l’l’Orchestra Barocca dei Conservatori italiani. Una proposta coerente con il gusto e la prassi esecutiva di riferimento al repertorio che, in quest’occasione, vede coinvolti i maggiori autori del Barocco italiano e tedesco:Vivaldi, Corelli, Bach. L’Ensemble Divino Amore è composto da Giovanni Cammalleri organo, Giuliana Garda violoncello, Mattia Arculeo violino, Giorgio Gagliano violino, Elena Schiera soprano.

Il Programma prevede:

A. Corelli trio sonata da Chiesa op. 3 n. 2 in Re maggiore

J.S. Bach dalla cantata BWV 208, aria "Schafe können"

G.P. Telemann trio sonata TW 42.a4 in La minore

A. Vivaldi mottetto sacro RV630 "Nulla in mundo pax sincera"

A. Corelli trio sonata da camera op. 2 n. 6 in Sol minore

G.F. Händel da Giulio Cesare in Egitto HWV17, atto II, aria "Se pietà di me non senti"

G.F. Händel Sarabande

Per info biglietteria e prenotazioni dei singoli spettacoli per la programmazione Teatro e Musica, è possibile contattare il numero 366/6135784. La biglietteria è aperta tutte le mattine (dalle 8.30 alle 13.00 e martedì anche dalle 14.30 alle 17.30) presso il Cineteatro, da due ore prima di ogni evento.