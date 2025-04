Lutto per Papa Francesco, a Monreale slittano tre manifestazioni

Si svolgerà invece la commemorazione del 25 aprile, ma “in forma sobria”

MONREALE, 23 aprile – Interessa anche il comune di Monreale ed il cartellone già stilato in occasione dei festeggiamenti in onore del Santissimo Crocifisso il lutto nazionale proclamato ieri dal governo nazionale.

A partire da ieri e fino al 26 aprile, in pratica, il programma subirà ana variazione, con lo slittamento di tre appuntamenti a data da destinarsi, che dovrebbe essere individuata comunque per la prossima settimana. Si tratta degli spettacoli di Roy Paci, Massimo Minutella e Radio 105 con Pippo Palmieri.

A renderlo noto è l’ufficio stampa del comune, attraverso una nota. “A seguito della prematura scomparsa del Santo Padre Francesco – si legge – e in ottemperanza alla proclamazione di cinque giorni di lutto nazionale disposta dal Consiglio dei Ministri con convocazione n. 125 del 22 aprile, l'amministrazione comunale ha rinviato tutti gli eventi pubblici organizzati o patrocinati dal Comune nel periodo compreso tra il 22 aprile 2025 e il 26 aprile 2025 alla settimana successiva. L'amministrazione comunale si unisce al cordoglio della comunità internazionale per la perdita del Santo Padre e invita la cittadinanza al rispetto del periodo di lutto nazionale”.

Si svolgerà, invece, la celebrazione del 25 aprile, giorno della Liberazione, organizzata dall’Auser, anche se in forma “sobria, come chiesto dal governo”, fa sapere il sindaco Alberto Arcidiacono.