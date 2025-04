25 aprile, anche Monreale ricorda i martiri della Resistenza

Tradizionale manifestazione organizzata dall’Auser, anche se in forma “sobria”. LE FOTO

MONREALE, 25 aprile – Grande partecipazione di pubblico ed istituzioni stamattina alla manifestazione organizzata, come ogni anno, dall’Auser di Monreale Circolo Biagio Giordano, per celebrare il valore della Resistenza nel giorno della liberazione partigiana.

Malgrado le giornate di lutto, dovute alla scomparsa di Papa Francesco e la disposizione ministeriale che invitava a svolgere in modo sobrio tutte le manifestazioni e alla quale l’Auser si è attenuta, evitando di dare vita al consueto corteo con la banda musicale, una moltitudine di cittadini è stata presente al concentramento fissato direttamente alla sede del monumento in via Pio La Torre, quartiere “Case popolari”. Segno di come questa ricorrenza sia sentita non come un semplice rituale rievocativo, ma come una memoria da perpetuare negli anni a venire.

Oltre il sindaco Alberto Arcidiacono, presente il presidente del Consiglio comunale Marco Intravaia, gli assessori e, diversi consiglieri comunali, l’Arma dei Carabinieri con il comandante della Compagnia, capitano Niko Giaquinto ed il comandante la stazione locale, luogotenente Antonio La Rocca, accompagnati da una folta delegazione dell’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo, capeggiata da Giuseppe Cortigiani. Presente anche la Polizia Municipale, rappresentata dal comandante Luigi Marulli.

Nel suo discorso introduttivo, Biagio Cigno, presidente del circolo Auser di Monreale, ha ricordato inizialmente la figura di Papa Francesco ed il suo messaggio evangelico, la sua incessante determinazione a cercare la pace in questo mondo martoriato dalle guerre e dal suo impegno per la scomunica a tutte le mafie come ricordato in recenti interviste dall’ex arcivescovo di Monreale Michele Pennisi e da don luigi Ciotti, presidente di “Libera”.

Il sindaco Arcidiacono, ha preso successivamente la parola, ricordando il sacrificio di quanti hanno lottato per la libertà e la democrazia, soffermandosi sulla memoria che non deve essere scontata ma di auspicio ai giovani al fine di costruire una società migliore.

Enzo Giordano, familiare del partigiano Biagio, nel ringraziare tutti i partecipanti, ha declinato l’invito a leggere la lettera struggente che il martire, pochi minuti prima della condanna a morte, aveva scritto ai genitori. Ad incaricarsi della lettura è stato Biagio Cigno, non senza emozione. Poi sono state poste alla base del monumento due corone di fiori, una a cura dell’amministrazione comunale e l’altra dal circolo Auser di Monreale.

E’ bene ricordare che anche Monreale ha offerto il suo tributo di sangue con i suoi concittadini; Biagio Giordano, Vincenzo Grimaudo, Andrea Patellaro, Giovanni Romano. Salvatore Sciortino e Benedetto Schiera. Anche a loro è dedicata questa giornata.